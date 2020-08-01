Российский атлет установил сразу два рекорда за сутки

Российский атлет Дмитрий Митяев за сутки установил сразу два рекорда — на дистанции Mountain Race 111 км и знаменитого туристического маршрута "Кругосветка" вокруг Эльбруса — 140 км и 6400 м+. Забег спортсмен начал ранним утром (в четыре часа) с подъёма с поляны Азау, расположенной на высоте 2300 метров.
Отмечается, что условия одиночного забега были максимально приближены к гоночным. Атлет Red Bull нёс с собой всю экипировку, но на маршруте было организовано три персональных пункта питания, размещённые, как и во время проведения соревнований, в Хурзуке, Северном лагере и в месте пересечения трасс забегов перед началом спуска в Верхний Баксан.
В пять утра Митяев уже бежал по леднику к перевалу, а через четыре часа после старта оказался в Карачаево-Черкесской Республике у аула Хурзук. После он преодолел подъём длиной в 23 километра на перевал Балк-Баши и спустился в Северный лагерь. На пути атлет встретил вынужденные задержки, например, на приграничном контроле. Но, несмотря на них, к семидесятому километру дистанции он уже на два часа опережал рекордное время.
Митяев установил рекорд дистанции Mountain Race, пробежав её за 13 часов и 19 минут, что на два с половиной часа быстрее, чем предыдущее время трассы (Андрей Храмов в 2019 году преодолел это расстояние за 15:53:53).
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Но на этом атлет не остановился. Он решил замкнуть кольцо "Кругосветки", поднявшись от Верхнего Баксана до поляны Азау, для чего пришлось бежать вдоль дороги почти 30 километров. Всего на преодоление полной дистанции в 140 километров и 6400 м+ у Митяева ушло 16 часов 7 минут и 20 секунд.