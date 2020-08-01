В Москве заработали кинотеатры — видео

В Москве после длительного перерыва в работе вновь открылись кинотеатры. Залы работают по новым правилам: в них организована умная рассадка, которая позволяет зрителям соблюдать социальную дистанцию.
При покупке билета на киносеанс система должна блокировать места вокруг, ведь заполненность зала не должна превышать 50% от числа посадочных мест.
Будут работать через одно место. Что станет с российскими кинотеатрами после карантина и CoViD-19?Многие ограничения, связанные с карантином, в России уже сняты: можно посещать парки, ходить в рестораны и кафе, пользоваться услугами парикмахерских. Однако те же кинотеатры практически все закрыты. Но, как ожидается, в Москве они заработают уже 1 августа. А за столицей, вероятно, подтянутся и остальные регионы. Мы пообщались с экспертами и узнали, в каком режиме будут работать большие экраны, что на них покажут и, в конце концов, разрешат ли зрителям хрустеть попкорном.
Напомним, с 1 августа в Москве и Подмосковье возвращаются к работе кинотеатры, театры и концертные залы, которые были закрыты из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений.