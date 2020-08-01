В Москве заработали кинотеатры — видео

Будут работать через одно место. Что станет с российскими кинотеатрами после карантина и CoViD-19? Многие ограничения, связанные с карантином, в России уже сняты: можно посещать парки, ходить в рестораны и кафе, пользоваться услугами парикмахерских. Однако те же кинотеатры практически все закрыты. Но, как ожидается, в Москве они заработают уже 1 августа. А за столицей, вероятно, подтянутся и остальные регионы. Мы пообщались с экспертами и узнали, в каком режиме будут работать большие экраны, что на них покажут и, в конце концов, разрешат ли зрителям хрустеть попкорном.