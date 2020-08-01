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В Севастополе при столкновении иномарки и автобуса пострадало 14 человек

Среди раненых шестеро детей.

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В Севастополе при ДТП пострадало 14 человек. Инцидент произошёл в Ленинском районе города. Как стало известно Лайфу, пьяный водитель легкового автомобиля Mercedes во время движения не соблюдал дистанцию и въехал в автобус.

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В момент аварии он был не при исполнении.

Отмечается, что среди пострадавших шестеро детей и восемь взрослых. Все они доставлены в больницу. У них незначительные травмы, одна женщина с закрытым переломом руки. Причины аварии устанавливаются.

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