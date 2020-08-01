Врачи, боровшиеся с CoViD-19, отдохнут на курортах Краснодарского края

Здравницы Краснодарского края запустили программы по реабилитации врачей, которые работали с пациентами, заразившимися коронавирусом, сообщили Лайфу в администрации курорта Miracleon.

— Уже 1 июля в отели Beton Brut, Fioleto, MoreLeto, "Дача del Sol" приехали первые гости — медицинские работники из списка, предоставленного Министерством здравоохранения Краснодарского края, — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что смогут отдохнуть не только медики из ковидных госпиталей, но и члены их семей. Так, благодаря консолидации власти и бизнеса на курорты отправились уже 120 врачей и 40 детей. Ещё порядка 60 сотрудников больниц смогли отдохнуть в природном заповеднике в Утрише.

Первые медработники, побывавшие на курортах, отмечают, что нелегко работать в спецодежде и теперь им приятно оказаться на отдыхе, поплавать в бассейне и позагорать.

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— Мы считаем, что в это непростое время нельзя оставаться в стороне. Врачи, медицинский персонал делали и продолжают делать всё возможное и невозможное, чтобы обезопасить нас с вами от коронавирусной инфекции, — подчеркнул автор проекта курорта Miracleon Валерий Димоев.

Из-за малой изученности заболевания во время реабилитации акцент сделан на общее укрепление организма и иммунной системы, в программу включены дыхательные упражнения, физиотерапия и лечебная физкультура.