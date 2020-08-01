Кинотеатры и концертные залы в Москве и Подмосковье сегодня вновь откроются для посетителей

Сегодня в Москве и области открываются кинотеатры, театры, выставочные и концертные залы, работа которых была приостановлена в связи с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса. Соответствующие документы подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Решение открыть кинотеатры и залы в Москве продиктовано улучшением эпидемиологической ситуации и принято с учётом рекомендаций санитарных врачей. Работу смогут возобновить залы с числом посадочных мест до трёх тысяч при условии заполнения зрителями не более чем наполовину.
Кроме того, в российской столице с 1 августа число болельщиков на стадионах разрешено увеличить с 10% до 50% вместимости трибун. Также в городе возобновят работу секции и кружки программы "Московское долголетие", но лишь те, что проводятся на открытом воздухе.
Будут работать через одно место. Что станет с российскими кинотеатрами после карантина и CoViD-19?Многие ограничения, связанные с карантином, в России уже сняты: можно посещать парки, ходить в рестораны и кафе, пользоваться услугами парикмахерских. Однако те же кинотеатры практически все закрыты. Но, как ожидается, в Москве они заработают уже 1 августа. А за столицей, вероятно, подтянутся и остальные регионы. Мы пообщались с экспертами и узнали, в каком режиме будут работать большие экраны, что на них покажут и, в конце концов, разрешат ли зрителям хрустеть попкорном.
В Московской области с сегодняшнего дня для посетителей могут вновь открыться игровые комнаты в торгово-развлекательных центрах, возобновляет свою работу программа "Активное долголетие" — занятия для старшего поколения до 15 августа будут проводить на улице. В регионе всё ещё запрещено проведение массовых мероприятий и закрыты ночные клубы.
Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение, прерванное в марте из-за пандемии коронавируса.