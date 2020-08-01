Умерла первая в США пациентка с пересаженным лицом

Умерла американка Конни Калп, которая в 2008 году стала первым в США реципиентом донорского лица. Женщина скончалась 30 июля, причины её смерти не уточняются.

Информацию о смерти пациентки подтвердили в клинике Кливленда, где 12 лет назад прошла историческая трансплантация.

Connie Culp, who got first US face transplant, dead at 57 https://t.co/ijMTeFqu6R pic.twitter.com/wgorBwkfji — New York Post (@nypost) August 1, 2020

— Конни была невероятно смелой, энергичной женщиной и вдохновением для многих, — отметил председатель Института дерматологии и пластической хирургии медучреждения доктор Фрэнк Папай.

По словам специалиста, силу Калп подтверждает тот факт, что она являлась самой долгоживущей пациенткой из тех, кто столкнулся с подобной операцией.

Калп оказалась сильно изуродована после того, как в 2004 году её муж Томас выстрелил в неё из дробовика. Выстрелом были раздроблены её нос, скулы, оказались задеты щёки, верхняя часть рта и глаз. Конни перенесла 30 операций, скулы ей сделали из части рёбер, верхнюю челюсть выпилили из кости ноги.

В декабре 2008 года в ходе 22-часовой операции 80% лица пациентки заменили с помощью костей, мышц, нервов, кожи и кровеносных сосудов только что умершей женщины, уточняет New York Post.