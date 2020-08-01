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Умерла первая в США пациентка с пересаженным лицом

В 2004 году её изуродовал муж, выстрелив из дробовика.

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Фото © Twitter / WFTV

Умерла американка Конни Калп, которая в 2008 году стала первым в США реципиентом донорского лица. Женщина скончалась 30 июля, причины её смерти не уточняются.

Информацию о смерти пациентки подтвердили в клинике Кливленда, где 12 лет назад прошла историческая трансплантация.

Конни была невероятно смелой, энергичной женщиной и вдохновением для многих, — отметил председатель Института дерматологии и пластической хирургии медучреждения доктор Фрэнк Папай.

По словам специалиста, силу Калп подтверждает тот факт, что она являлась самой долгоживущей пациенткой из тех, кто столкнулся с подобной операцией.

Врачи впервые целиком пересадили лицо

Испанским врачам удалось провести первую в мире полную пересадку лица сильно изуродованному мужчине.

Калп оказалась сильно изуродована после того, как в 2004 году её муж Томас выстрелил в неё из дробовика. Выстрелом были раздроблены её нос, скулы, оказались задеты щёки, верхняя часть рта и глаз. Конни перенесла 30 операций, скулы ей сделали из части рёбер, верхнюю челюсть выпилили из кости ноги.

В декабре 2008 года в ходе 22-часовой операции 80% лица пациентки заменили с помощью костей, мышц, нервов, кожи и кровеносных сосудов только что умершей женщины, уточняет New York Post.

Ранее врачи в США подарили американке без кожи новое лицо. Мать двоих детей перенесла сложнейшую трансплантацию после того, как в результате ссоры супруг облил её кислотой.

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