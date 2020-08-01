В поезде из Мариуполя в Киев мужчина избил и пытался изнасиловать женщину с ребёнком

В поезде Мариуполь — Киев неизвестный мужчина ночью напал на женщину с ребёнком и жестоко избил. Об этом сообщила потерпевшая Анастасия Луговая на своей странице в "Фейсбуке". По её словам, неизвестный в одних трусах попал в купе, где была Анастасия со спящим сыном, и заблокировал двери. Он начал избивать её, прижимая к кровати и держа за горло. От криков проснулся сын женщины и стал умолять "не бить маму". В ответ мужчина попытался ударить и ребёнка.

Женщина задержала удар и попросила не трогать сына. Взамен она пообещала мужчине, что сделает всё что угодно. Он перестал проявлять агрессию, снял трусы и начал приставать к Анастасии. Она попросила мужчину подождать, ведь сын всё видит.

— Всё время, пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их, на мои сопротивления говорил "будь умницей, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь, — призналась Анастасия.



Затем женщина решила вывести нападавшего из купе, чтобы сын ничего не видел. В свою очередь мужчина завёл её в своё купе, заблокировав дверь на верхний замок. По словам Анастасии, там она увидела на столе разрезанную дыню, из которой торчал нож. Поэтому кричать не решилась. Он начал приставать. В это время заплакал сын женщины и начал звать её. Анастасия попросила отпустить её успокоить сына под предлогом, что ребёнок может разбудить всех.

Выйдя из купе, она сразу побежала искать проводницу. В итоге начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не дали ему возможности убежать. Позже мужчину задержали.



