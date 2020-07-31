Напал и притянул к себе. Неизвестный попытался изнасиловать шестилетнюю девочку в Омске

В Омске неизвестный попытался изнасиловать шестилетнюю девочку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение маньяка на ребёнка. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл около девяти вечера 29 июля.

— Неизвестный мужчина напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе, ребёнок вырвался и убежал, на следующий день родители девочки сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

Фото © СУ СКР по Омской области 1 / 3

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 25–30 лет, среднего телосложения, рост — 175–180 см, волосы длинные вьющиеся, до плеч, на лице — щетина. Был одет: в куртку чёрного цвета, штаны чёрного цвета, ботинки чёрного цвета, на голове — кепка тёмно-серого цвета.

Медицинская экспертиза не выявила у девочки телесных повреждений.