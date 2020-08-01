Умерла самая тяжёлая россиянка

Умерла жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжёлой женщиной в России. Ей было 57 лет, передаёт "72.ru".
Информацию о смерти россиянки, которая несколько месяцев назад уменьшила желудок с помощью операции, похудела до 158 килограммов и смогла встать на ноги, подтвердили источники портала. Родственники Нурдиновой от комментариев отказались.
Самая толстая женщина в мире станцевала после операцииСообщается, что раньше 36-летняя египтянка Эман Ахмед даже не могла поднять руки.
Ранее в Абу-Даби умерла самая толстая в мире женщина. Причиной смерти Эман Ахмед Аб Эль Ати стали почечная недостаточность и кишечный шок.