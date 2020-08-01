Умерла самая тяжёлая россиянка

Умерла жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжёлой женщиной в России. Ей было 57 лет, передаёт "72.ru".

Информацию о смерти россиянки, которая несколько месяцев назад уменьшила желудок с помощью операции, похудела до 158 килограммов и смогла встать на ноги, подтвердили источники портала. Родственники Нурдиновой от комментариев отказались.