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Умерла самая тяжёлая россиянка

Многие годы она весила около 350 килограммов, из-за чего не могла выйти из дома.

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Фото © Ирина Шарова / 72.ru

Умерла жительница Тюмени Любовь Нурдинова, которая считалась самой тяжёлой женщиной в России. Ей было 57 лет, передаёт "72.ru".

Информацию о смерти россиянки, которая несколько месяцев назад уменьшила желудок с помощью операции, похудела до 158 килограммов и смогла встать на ноги, подтвердили источники портала. Родственники Нурдиновой от комментариев отказались.

Самая толстая женщина в мире станцевала после операции

Сообщается, что раньше 36-летняя египтянка Эман Ахмед даже не могла поднять руки.

Ранее в Абу-Даби умерла самая толстая в мире женщина. Причиной смерти Эман Ахмед Аб Эль Ати стали почечная недостаточность и кишечный шок.

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Сейчас строгие диеты без жареного и майонеза уже не кажутся ей такими невозможными.

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