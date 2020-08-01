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В TikTok ответили на угрозы американских властей о блокировке

Руководство соцсети отметило, что не планирует никуда уходить из страны.

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Фото © Pixabay

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас поблагодарила американских пользователей за поддержку на фоне угроз о блокировке соцсети.

Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо, — заявила она в видеообращении, опубликованном в "Твиттере", отметив, что соцсеть "не планирует никуда уходить" и останется в стране надолго.

В свою очередь представитель TikTok отметил безопасность хранения пользовательских данных в США. Он подчеркнул, что они находятся под строгим контролем доступа для сотрудников и соцсеть стремится защищать конфиденциальность и безопасность пользователей. Его обращение приводит портал TechCrunch.

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Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны рассматривают полный запрет TikTok на территории Америки. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.

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