В TikTok ответили на угрозы американских властей о блокировке

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас поблагодарила американских пользователей за поддержку на фоне угроз о блокировке соцсети.

— Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо, — заявила она в видеообращении, опубликованном в "Твиттере", отметив, что соцсеть "не планирует никуда уходить" и останется в стране надолго.

В свою очередь представитель TikTok отметил безопасность хранения пользовательских данных в США. Он подчеркнул, что они находятся под строгим контролем доступа для сотрудников и соцсеть стремится защищать конфиденциальность и безопасность пользователей. Его обращение приводит портал TechCrunch.