В TikTok ответили на угрозы американских властей о блокировке

Генеральный менеджер TikTok в США Ванесса Паппас поблагодарила американских пользователей за поддержку на фоне угроз о блокировке соцсети.
— Я хочу сказать спасибо миллионам американцев, которые используют TikTok каждый день, привнося творческий подход и радость в нашу повседневную жизнь. Мы слышали вашу многочисленную поддержку, и мы хотим сказать спасибо, — заявила она в видеообращении, опубликованном в "Твиттере", отметив, что соцсеть "не планирует никуда уходить" и останется в стране надолго.
В свою очередь представитель TikTok отметил безопасность хранения пользовательских данных в США. Он подчеркнул, что они находятся под строгим контролем доступа для сотрудников и соцсеть стремится защищать конфиденциальность и безопасность пользователей. Его обращение приводит портал TechCrunch.
Трое техасских подростков угодили в больницу из-за нового челленджа в TikTokВ госпиталь их доставили с передозировкой лекарства от аллергии.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны рассматривают полный запрет TikTok на территории Америки. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.