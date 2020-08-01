Подмосковная полиция проверяет информацию о похищении четырёхлетнего ребёнка

В Чеховском районе Московской области без вести пропал ребёнок, информацию о его похищении проверяют правоохранительные органы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, выкрасть четырёхлетнего ребёнка могла неизвестная женщина. Пропавшего разыскивают спасатели и волонтёры.
Напомним, 25 июля в роддоме МБУЗ ЦРБ Сальского района Ростовской области произошло похищение новорождённого. В палату родильного отделения проникла женщина и выкрала младенца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленница вышла из больницы с большим пакетом, в котором лежал мальчик. Как рассказала мать ребёнка, незадолго до этого женщина стучала в окно и просила позвать сестру. Затем незнакомка спросила роженицу, куда она идёт. Та ответила, что в туалет. Потом произошло нечто странное. Собеседница сказала матери ребёнка идти по своим делам, и она послушно ушла, оставив женщину в палате одну. Уже в туалете роженица "очнулась" и поспешила в палату. Однако незнакомки там не оказалось.
Жительница Калмыкии показала, как ночью воровала малыша из роддома — видеоРебёнка она успела отвезти домой из Ростовской области.
Похищенного мальчика нашли в Калмыкии. По предварительным данным, 40-летняя жительница республики украла ребёнка и увезла к себе домой. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека". Злоумышленницу задержали и арестовали на два месяца, ей грозит до 12 лет лишения свободы. В беседе с Лайфом Елена Линник призналась, что действовала неосознанно. Она также отвергла версию о том, что загипнотизировала молодую маму.