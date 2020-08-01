Британец, потерявший пенис из-за заражения, четыре года отращивает новый член на руке

45-летний житель Великобритании Малкольм Макдональд стал первым в мире пациентом с пенисом на руке. Свой половой орган мужчина потерял из-за заражения крови. Болезнь вызвала омертвение тканей, член пришлось ампутировать, передаёт The Sun.

С членом на руке, который длиннее предыдущего на пять сантиметров, британец живёт уже четыре года. Вот уже два года операцию по пересадке откладывают. По словам пациента, мириться с этим сложно. В апреле хирургическое вмешательство вновь отложили — на этот раз из-за пандемии коронавируса.

— Конечно, это безумие — иметь пенис на руке. Но я уверен, что этот член в конечном итоге будет использован для того, для чего он был создан, — признался мужчина.