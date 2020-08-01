Во Вьетнаме на CoViD-19 проверят 1,1 миллиона жителей города, где зафиксировали вспышку

В прибрежном городе Дананг во Вьетнаме власти проверят на коронавирус 1,1 миллиона жителей после того, как в регионе зафиксировали вспышку болезни. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что большинство новых случаев CoViD-19 связано с больницами в городе, где ранее впервые за три месяца зафиксировали инфекцию. Местные медики с 25 июля уже проверили 8247 человек.