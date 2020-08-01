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Таинственные посылки с семенами из Китая стали поступать японцам

Ранее похожие послания получали жители Штатов.

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Фото © Pixabay

Японцы пожаловались на подозрительные посылки с семенами растений, которые приходят из Китая. Местные власти призвали население не сажать их, передаёт NHK.

Видео © NHK

Как отмечается, на посланиях отсутствуют штампы карантинной службы. Такие же "подарки" из-за границы ранее поступили жителям более 20 штатов США, а также проживающим в Канаде, Великобритании и Австралии. Кто отправляет их, установить пока не удалось.

В США нескольким людям стало плохо в школе после открытия подозрительной посылки

На место ЧП приехали медработники, а также команда по работе с опасными веществами.

Напомним, таинственные посылки с надписями на китайском языке с семенами внутри напугали американцев.

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