Таинственные посылки с семенами из Китая стали поступать японцам

Японцы пожаловались на подозрительные посылки с семенами растений, которые приходят из Китая. Местные власти призвали население не сажать их, передаёт NHK.
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Как отмечается, на посланиях отсутствуют штампы карантинной службы. Такие же "подарки" из-за границы ранее поступили жителям более 20 штатов США, а также проживающим в Канаде, Великобритании и Австралии. Кто отправляет их, установить пока не удалось.
В США нескольким людям стало плохо в школе после открытия подозрительной посылкиНа место ЧП приехали медработники, а также команда по работе с опасными веществами.
Напомним, таинственные посылки с надписями на китайском языке с семенами внутри напугали американцев.