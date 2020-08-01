Таинственные посылки с семенами из Китая стали поступать японцам

Японцы пожаловались на подозрительные посылки с семенами растений, которые приходят из Китая. Местные власти призвали население не сажать их, передаёт NHK .

Как отмечается, на посланиях отсутствуют штампы карантинной службы. Такие же "подарки" из-за границы ранее поступили жителям более 20 штатов США, а также проживающим в Канаде, Великобритании и Австралии. Кто отправляет их, установить пока не удалось.