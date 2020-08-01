Задержан директор алтайской турбазы, где погиб чиновник с семьёй

Следователи в Алтайском крае задержали владельца турбазы, где погибла семья из четырёх человек.
После трагического инцидента сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье "Убийство", но, осмотрев место происшествия, решили переквалифицировать его на "Оказание услуг ненадлежащего качества, повлёкшее смерть двух или более лиц". По этой статье и был задержан 59-летний хозяин турбазы "Глобус".
Отравление, несчастный случай или убийство? Загадочная гибель семьи чиновника на АлтаеСегодня на алтайской турбазе нашли мёртвой всю семью 51-летнего Иосифа Кременских — начальника отдела по взаимодействию со СМИ в Управлении по печати Алтайского края. Следов насилия обнаружено не было, возможно, взрослые и дети погибли от отравления. Лайф разбирался в обстоятельствах трагедии.
Напомним, в одном из номеров на курорте были обнаружены тела четырёх человек — семейная пара и двое детей. Как стало известно, это 51-летний Иосиф Кременских — начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края.
Источник Лайфа ранее сообщил, что семья заселилась на базу 26 июля. В тот день, по его данным, был дождь и выключили свет, чтобы исправить ситуацию, в подсобку затащили дизель-генераторы. Как предполагают в правоохранительных органах, смерть могла наступить из-за выхлопов дизельного генератора. Ведётся проверка.