Задержан директор алтайской турбазы, где погиб чиновник с семьёй

Следователи в Алтайском крае задержали владельца турбазы, где погибла семья из четырёх человек.

После трагического инцидента сотрудники правоохранительных органов завели дело по статье "Убийство", но, осмотрев место происшествия, решили переквалифицировать его на "Оказание услуг ненадлежащего качества, повлёкшее смерть двух или более лиц". По этой статье и был задержан 59-летний хозяин турбазы "Глобус".

Напомним, в одном из номеров на курорте были обнаружены тела четырёх человек — семейная пара и двое детей. Как стало известно, это 51-летний Иосиф Кременских — начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края.