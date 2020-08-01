СМИ: Трамп изучает сделку о покупке подразделения TikTok корпорацией Microsoft

В TikTok ответили на угрозы американских властей о блокировке Руководство соцсети отметило, что не планирует никуда уходить из страны.

Если эта сделка состоится, Microsoft будет контролировать всю деятельность TikTok на территории США. Как отмечает портал, американские президенты не имеют права вмешиваться в подобного рода соглашения. И пока не ясно, на каких основаниях Трамп может заблокировать эту сделку.