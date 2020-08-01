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СМИ: Трамп изучает сделку о покупке подразделения TikTok корпорацией Microsoft

В случае заключения этого соглашения деятельность приложения на территории США будет под контролем техногиганта.

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Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп изучает соглашение о покупке корпорацией Microsoft американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом сообщает информационный портал Axios.

В TikTok ответили на угрозы американских властей о блокировке

Руководство соцсети отметило, что не планирует никуда уходить из страны.

Если эта сделка состоится, Microsoft будет контролировать всю деятельность TikTok на территории США. Как отмечает портал, американские президенты не имеют права вмешиваться в подобного рода соглашения. И пока не ясно, на каких основаниях Трамп может заблокировать эту сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил запретить в стране приложение TikTok. А госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны рассматривают полный запрет TikTok на территории Америки. На сегодняшний день приложением запрещено пользоваться военнослужащим сухопутных войск, а также ВМС США и сотрудникам Госдепа.

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