"Добрый и отзывчивый". Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике

Иосиф Кременских, который вместе с семьёй погиб на турбазе в Алтайском крае, был добрым, отзывчивым человеком. Об этом рассказал начальник Управления по печати Алтайского края Евгений Нечепуренко на своей странице в "Фейсбуке".

— Иосиф... Каждый в нашем управлении скажет, что добрый и отзывчивый человек, который ни на поручения, ни на просьбы никогда не откажет, — отметил он.

По словам Нечепуренко, Кременских отправился в двухнедельный отпуск. Уезжая, он сказал, что будет на связи, но неожиданно перестал отвечать.

Напомним, в одном из номеров на курорте были обнаружены тела четырёх человек — семейная пара и двое детей. Как стало известно, один из них — 51-летний Иосиф Кременских, начальник отдела по взаимодействию со СМИ Управления по печати Алтайского края.