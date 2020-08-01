"Губить нельзя". Лукашенко намерен сохранить "Белгазпромбанк"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить ОАО "Белгазпромбанк", даже если "Газпром" от него откажется. Об этом он заявил на встрече с руководителем временной администрации финансовой организации Надеждой Ермаковой.

— Очень бы просил, чтобы порядок был в банке, банк губить нельзя. Если "Газпром" от него откажется, господь с ними. Трудовой коллектив есть, навыки есть, возможности будут, — цитирует лидера БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что Национальный банк будет поддерживать организацию. Он также отметил, что ему докладывали об отсутствии катастрофы в "Белгазпромбанке" и государство сделает всё, чтобы "и люди, которые вложили свои деньги, и наши предприятия ничего не потеряли".