На акцию протеста против коронавирусных ограничений в Берлине вышло более 20 тысяч человек

В Берлине в акции против коронавирусных ограничений приняли участие около 20 тысяч человек. Об этом пишет DPA.
Отмечается, что сначала демонстранты прошлись по центральным улицам Берлина, а после этого направились на улицу 17 июня в районе Тиргартен.
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Сотрудники правоохранительных органов заявили, что митингующие не соблюдают требования в период борьбы с коронавирусной инфекцией: не надевают защитные маски и не держат дистанцию.
В итоге акция протеста завершилась после того, как стражи порядка силой вывели организаторов со сцены.
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Стоит подчеркнуть, что данный митинг проходил на фоне роста выявленных случаев инфицирования CoViD-19. За минувшие сутки заболело 955 человек. Всего с начала пандемии в Германии инфекция зафиксирована почти у 210 тысяч человек. Из них уже выздоровело примерно 193 тысячи, свыше девяти тысяч пациентов скончались.