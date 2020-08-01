На акцию протеста против коронавирусных ограничений в Берлине вышло более 20 тысяч человек

В Берлине в акции против коронавирусных ограничений приняли участие около 20 тысяч человек. Об этом пишет DPA.

Отмечается, что сначала демонстранты прошлись по центральным улицам Берлина, а после этого направились на улицу 17 июня в районе Тиргартен.

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что митингующие не соблюдают требования в период борьбы с коронавирусной инфекцией: не надевают защитные маски и не держат дистанцию.

В итоге акция протеста завершилась после того, как стражи порядка силой вывели организаторов со сцены.