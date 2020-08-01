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Прокуратура Карелии проверит пансионат для пожилых после вспышки коронавируса

У девяти постояльцев учреждения подтвердился CoViD-19, а у троих выявили пневмонию.

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Фото © Pixabay

В Карелии прокуратура начала проверку после сообщений о вспышке коронавируса в пансионате для пожилых людей "Малина". Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с CoViD-19: трое с пневмонией (у них тесты на коронавирус отрицательные), у девяти человек выявлен положительный тест на коронавирус, — сообщил он.

Отмечается, что два пожилых пациента с подтверждённым CoViD-19 уже скончались, также умерло ещё двое постояльцев, причина их смерти пока не известна.

Парфенчиков подчеркнул, что необходимо определить, каким образом инфекция попала в учреждение и "почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников". Если выяснится, что в пансионате не соблюдали противоэпидемические требования, виновных необходимо наказать.

В Администрации Ялты выявили вспышку коронавируса

Заболевание подтвердилось более чем у 20 человек.

На сегодняшний день в пансионате находится девять пенсионеров, из которых многие маломобильны. За постояльцами наблюдают медики городской поликлиники, кроме того, в "Малине" работает эпидемиолог Роспотребнадзора.

Ранее Лайф сообщал, что вспышка коронавируса произошла в доме престарелых под Красноярском.

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