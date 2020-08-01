На ТТК в Москве сбили женщину с ребёнком, которые пытались перейти дорогу в неположенном месте

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На Третьем транспортном кольце в Москве в районе съезда на Загородное шоссе водитель автомобиля сбил женщину с ребёнком. Видео инцидента опубликовал столичный Дептранс.
Инцидент произошёл в 22:02. По информации департамента, пешеходы пытались перейти дорогу в неположенном месте.
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В результате в районе инцидента возникла серьёзная пробка длиною около одного километра. По информации Лайфа, мать и ребёнок остались живы, их доставили в одно из столичных медучреждений.
В Дептрансе сообщили, что пострадавшая девятилетняя девочка госпитализирована с предварительным диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и ушибом мягких тканей спины.