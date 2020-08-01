Лоза прокомментировал желание "симпатичной гражданки" Орейро получить паспорт РФ

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал Пятому каналу желание уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро получить паспорт гражданина РФ.

Ранее некоторые пользователи в Интернете обвинили артистку в лицемерии и желании таким образом увеличить количество просмотров фильма "Наша Наташа", в основе которого лежит турне Орейро по России в 2014 году.

Лоза, говоря о желании актрисы получить гражданство России, но при этом не оставаться жить в стране, напомнил о пословице: если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

— Когда Орейро говорит, что не будет жить в России, вероятнее всего, она просто не слышала этой пословицы. Кто её знает, может, когда-нибудь и будет, — отметил музыкант.

Кроме того, Юрий Лоза не увидел лицемерия в желании Орейро получить российское гражданство.

— Если она будет гражданкой России, то разве это плохо, что у нас есть такая симпатичная гражданка? У нас очень много "наших" граждан, которые здесь не живут, — сказал Лоза.