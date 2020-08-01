Лоза прокомментировал желание "симпатичной гражданки" Орейро получить паспорт РФ

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал Пятому каналу желание уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро получить паспорт гражданина РФ.
Ранее некоторые пользователи в Интернете обвинили артистку в лицемерии и желании таким образом увеличить количество просмотров фильма "Наша Наташа", в основе которого лежит турне Орейро по России в 2014 году.
"Не надо судить". Пригожин вступился за Орейро после её решения не жить в РоссииПродюсер отметил, что получать паспорт РФ или нет — личный вопрос певицы.
Лоза, говоря о желании актрисы получить гражданство России, но при этом не оставаться жить в стране, напомнил о пословице: если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
— Когда Орейро говорит, что не будет жить в России, вероятнее всего, она просто не слышала этой пословицы. Кто её знает, может, когда-нибудь и будет, — отметил музыкант.
Кроме того, Юрий Лоза не увидел лицемерия в желании Орейро получить российское гражданство.
— Если она будет гражданкой России, то разве это плохо, что у нас есть такая симпатичная гражданка? У нас очень много "наших" граждан, которые здесь не живут, — сказал Лоза.
"Ты абсолютно такая же". Орейро примерила костюм Милагрос из "Дикого ангела" спустя много летЕё партнёр по сериалу, Факундо Арана, признался, что не сохранил свои образы.
Напомним, Орейро рассказывала, что захотела получить паспорт РФ и даже заполнила все необходимые бумаги. Она также заявила, что стремится получить российское гражданство, чтобы выразить признательность жителям страны за их любовь, при этом добавив, что не собирается переезжать в РФ.