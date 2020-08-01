"Арсенал" стал победителем Кубка Англии по футболу

На стадионе "Уэмбли" в Великобритании завершился футбольный матч в рамках финала Кубка Англии по футболу.

— "Арсенал" обыграл "Челси" со счётом 2:1 <...> В составе победителей дубль сделал габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, — пишет информагентство.

Отмечается, что у "Челси" одним голом отличился форвард Кристиан Пулишич. А вот их полузащитника Матео Ковачича удалили с поля на 73-й минуте матча.

Для "Арсенала" это уже четырнадцатая победа в Кубке Англии, что для команды можно считать рекордом. Теперь лондонскому клубу предстоит участие в Лиге Европы.