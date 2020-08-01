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Губерниев — об уходе Косторной к Плющенко: Благодарных спортсменов очень мало

Её бывшего тренера Этери Тутберидзе он назвал гениальной.

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Фото © Antonio Calanni / AP / ТАСС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что фигуристка Алёна Косторная, которая покинула тренера Этери Тутберидзе ради группы Евгения Плющенко, имела полное на то право, сообщает Nation News.

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Фигурное катание — это такой вид спорта, где спортсмены в принципе очень часто меняют тренеров. Надо ли от спортсменов требовать благодарности? Скажу, что благодарных спортсменов очень мало, — информирует издание.

Он добавил, что спортсменам нужно уметь цивилизованно расставаться, что выходит не у всех. Однако, считает Губерниев, если Косторной будет лучше у Плющенко, то это её право. Правильный выбор она сделала или нет, можно будет понять со временем.

Спортивный комментатор также заявил, что Плющенко предстоит многое доказать на тренерском поприще, а вот Тутберидзе уже "можно считать гением".

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