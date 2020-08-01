Губерниев — об уходе Косторной к Плющенко: Благодарных спортсменов очень мало

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что фигуристка Алёна Косторная, которая покинула тренера Этери Тутберидзе ради группы Евгения Плющенко, имела полное на то право, сообщает Nation News.
"Жалеть я никого не буду". Почему фигуристы бегут от ТутберидзеУжиться с Железной Этери могут не все.
— Фигурное катание — это такой вид спорта, где спортсмены в принципе очень часто меняют тренеров. Надо ли от спортсменов требовать благодарности? Скажу, что благодарных спортсменов очень мало, — информирует издание.
Он добавил, что спортсменам нужно уметь цивилизованно расставаться, что выходит не у всех. Однако, считает Губерниев, если Косторной будет лучше у Плющенко, то это её право. Правильный выбор она сделала или нет, можно будет понять со временем.
Спортивный комментатор также заявил, что Плющенко предстоит многое доказать на тренерском поприще, а вот Тутберидзе уже "можно считать гением".