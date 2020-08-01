Въехать в Швейцарию из РФ смогут только те, кто имеет вид на жительство

После возобновления авиасообщения въехать в Швейцарию из России смогут только граждане, которые имеют вид на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство государства в Москве.
— Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт, — сообщили агентству.
Кроме того, всем приезжим необходимо будет в течение десяти дней соблюдать карантин по месту жительства.
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Напомним, РФ с 15 августа возобновит авиасообщение со Швейцарией.