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СМИ: Группировка, лидера которой задержали в Иране, планировала теракт в Генконсульстве РФ

В самой дипмиссии отказались комментировать подобные "слухи".

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Фото © Официальный сайт Генерального консульства РФ в Реште

Группировка "Тондар", лидер которой был арестован в Иране, планировала осуществить теракт на территории Генерального консульства России в Реште. Такие данные приводит телерадиокомпания IRIB.

По информации СМИ, которое не указало источника, спецслужбам РФ удалось предотвратить нападение. При этом даты и каких-либо других подробностей возможной атаки не приводится.

В то же время в беседе с РИА "Новости" представитель дипмиссии назвал данную информацию "слухами" и отказался её комментировать.

Добавим, что лидера организации "Тондар" Джамшида Шармахда задержали в Иране 1 августа. Группировка, по версии властей Исламской Республики, действует при поддержке США.

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