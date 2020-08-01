СМИ: Группировка, лидера которой задержали в Иране, планировала теракт в Генконсульстве РФ

Группировка "Тондар", лидер которой был арестован в Иране, планировала осуществить теракт на территории Генерального консульства России в Реште. Такие данные приводит телерадиокомпания IRIB.
По информации СМИ, которое не указало источника, спецслужбам РФ удалось предотвратить нападение. При этом даты и каких-либо других подробностей возможной атаки не приводится.
В то же время в беседе с РИА "Новости" представитель дипмиссии назвал данную информацию "слухами" и отказался её комментировать.
Добавим, что лидера организации "Тондар" Джамшида Шармахда задержали в Иране 1 августа. Группировка, по версии властей Исламской Республики, действует при поддержке США.