Глава МИД Украины рассказал, почему нельзя разрывать дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение не разрывать с Россией дипломатических отношений после 2014 года было правильным, потому что, как он утверждает, украинские "политзаключённые" нуждаются в дипподдержке. Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком".

— У нас сотни политзаключённых, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан <...> это было бы ошибкой, — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Кулеба добавил, что Украине необходимо ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов своих граждан в России.

— Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной, — подчеркнул глава МИД Украины.

Говоря о "политзаключённых", украинский министр заявил, что "Россия, по сути, охотится на них в оккупированном Крыму".