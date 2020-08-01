Экс-командующий ВДВ рассказал, что ждёт тех, кто "обидит Россию"

Всем тем, кто попробует обидеть Россию, предстоит иметь дело с Воздушно-десантными войсками РФ. Об этом в интервью "Известиям" рассказал экс-командующий ВДВ и председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.
На сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВПосетители смогут ознакомиться с архивными документами и даже посмотреть правки, внесённые Иосифом Сталиным.
— Куда прикажет Верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами, — подчеркнул Шаманов.
Шойгу рассказал о способности бойцов российских ВДВ решать задачи любой сложностиГлава оборонного ведомства поучаствовал в празднике по случаю 90-летия войск.
По его словам, десантники превосходят представителей остальных родов войск по идеологии и боевым возможностям и являются "самыми универсальными" войсками в РФ.
Напомним, 2 августа в России отмечается День ВДВ. В этом году Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет.