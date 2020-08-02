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Регион
Опубликовано 2 августа 2020, 00:58
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Экс-командующий ВДВ рассказал, что ждёт тех, кто "обидит Россию"

По его словам, десантники превосходят представителей остальных родов войск по идеологии и боевым возможностям.

Всем тем, кто попробует обидеть Россию, предстоит иметь дело с Воздушно-десантными войсками РФ. Об этом в интервью "Известиям" рассказал экс-командующий ВДВ и председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

На сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВ
На сайте Минобороны появился раздел к 90-летию ВДВ

Куда прикажет Верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами, — подчеркнул Шаманов.

Шойгу рассказал о способности бойцов российских ВДВ решать задачи любой сложности
Шойгу рассказал о способности бойцов российских ВДВ решать задачи любой сложности

По его словам, десантники превосходят представителей остальных родов войск по идеологии и боевым возможностям и являются "самыми универсальными" войсками в РФ.

Напомним, 2 августа в России отмечается День ВДВ. В этом году Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Артур Белкин
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