Экс-командующий ВДВ рассказал, что ждёт тех, кто "обидит Россию"

По его словам, десантники превосходят представителей остальных родов войск по идеологии и боевым возможностям.

Всем тем, кто попробует обидеть Россию, предстоит иметь дело с Воздушно-десантными войсками РФ. Об этом в интервью "Известиям" рассказал экс-командующий ВДВ и председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

— Куда прикажет Верховный главнокомандующий, туда мы во взаимодействии с ВКС России и направимся. В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение: будете иметь дело с нами, — подчеркнул Шаманов.

По его словам, десантники превосходят представителей остальных родов войск по идеологии и боевым возможностям и являются "самыми универсальными" войсками в РФ.