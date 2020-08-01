В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории пока не принимал окончательного решения об открытии государственной границы для туристов из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в руководстве органа.

Ранее появлялась информация о том, что Министерство туризма и устойчивого развития Черногории предложило начать пускать в страну российских граждан. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа.

— Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT), — сообщили в МИД Черногории.

В свою очередь в NKT заявили, что все решения будут обнародованы после их принятия, а предварительно анонсироваться ничего не будет.

Отмечается, что власти страны понимают востребованность этого туристического направления для туристов из России, однако "решение об открытии границы для них пока не принято и, когда будет принято, неизвестно".