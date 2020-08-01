В Черногории пока не принято решение об открытии границы для российских туристов

Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории пока не принимал окончательного решения об открытии государственной границы для туристов из России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в руководстве органа.
Ранее появлялась информация о том, что Министерство туризма и устойчивого развития Черногории предложило начать пускать в страну российских граждан. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято 1 августа.
— Уважая институциональные полномочия, любезно просим вас по данному вопросу обратиться в Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT), — сообщили в МИД Черногории.
СМИ: Евросоюз не станет открывать границы с Россией минимум до середины августаТакое решение в организации приняли после изучения статистики.
В свою очередь в NKT заявили, что все решения будут обнародованы после их принятия, а предварительно анонсироваться ничего не будет.
Отмечается, что власти страны понимают востребованность этого туристического направления для туристов из России, однако "решение об открытии границы для них пока не принято и, когда будет принято, неизвестно".
Граница между РФ и Абхазией работает в прежнем режимеПостановление о её открытии утвердил кабмин республики.
Напомним, с 1 июня в Черногории ввели особые условия въезда, согласно которым граница закрыта для граждан тех стран, в которых зафиксировано более 25 инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения. После этого NKT определил список "зёленых стран", в который вошло большинство государств Евросоюза и около 40 других стран. В список не попали РФ и Сербия. Также был объявлен список "жёлтых стран", гражданам которых для въезда в Черногорию нужен ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до приезда. В него вошли Албания, Босния и Герцеговина, Израиль, Сингапур и самопровозглашённая республика Косово.