В Москве ещё 761 пациент вылечился от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 181 342 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 761 пациент, — уточнила вице-мэр.
Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нетКоличество ежедневно выявляемых пациентов с CoViD-19 сократилось в 10 раз.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Ранее врач назвала допустимыми колебания прироста случаев CoViD-19 в столице.