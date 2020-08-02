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В Москве ещё 761 пациент вылечился от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 181 342 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 761 пациент, — уточнила вице-мэр.

Собянин заявил, что второй волны коронавируса в Москве нет

Количество ежедневно выявляемых пациентов с CoViD-19 сократилось в 10 раз.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Ранее врач назвала допустимыми колебания прироста случаев CoViD-19 в столице.

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