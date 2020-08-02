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Врач перечислил симптомы гепатита B

Факторы риска, которые могут привести к заболеванию, — злоупотребление алкоголем и ожирение.

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Фото © Pixabay

Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом B. Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Сеченовского университета отметил, что пациенты зачастую обращаются к специалистам, "когда инфекция уже далеко зашла".

По словам доктора, на начальной стадии специфические симптомы отсутствуют.

К нам обращаются пациенты, у которых увеличился объём живота или отёки на ногах. Это уже далеко зашедшая стадия, — сказал эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Удар по печени: жизнь с гепатитом

28 июля весь мир отмечает День борьбы с гепатитом — болезнью, поистине ставшей проблемой мирового масштаба.

Павлов пояснил, что определить наличие инфекции в организме позволит качественный анализ крови — полимеразная цепная реакция на вирус гепатита В. Он также напомнил о факторах риска, которые могут привести к развитию заболевания, а именно о злоупотреблении алкоголем и ожирении.

Ранее Роспотребнадзор разработал современный подход к лечению гепатита B. Геномное редактирование позволяет полностью вылечить хроническое заболевание.

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