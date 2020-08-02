Врач перечислил симптомы гепатита B

Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом B. Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Сеченовского университета отметил, что пациенты зачастую обращаются к специалистам, "когда инфекция уже далеко зашла".

По словам доктора, на начальной стадии специфические симптомы отсутствуют.

— К нам обращаются пациенты, у которых увеличился объём живота или отёки на ногах. Это уже далеко зашедшая стадия, — сказал эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Павлов пояснил, что определить наличие инфекции в организме позволит качественный анализ крови — полимеразная цепная реакция на вирус гепатита В. Он также напомнил о факторах риска, которые могут привести к развитию заболевания, а именно о злоупотреблении алкоголем и ожирении.