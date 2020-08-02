Курс биткоина достиг рекордной отметки впервые с августа 2019 года

Курс биткоина впервые с августа 2019 года превысил отметку в $12 тысяч, следует из данных торгов электронной криптовалютной биржи Coindesk.
Цена биткоина впервые с начала лета превысила 10 тысяч долларовПоследний раз такие показатели криптовалюта достигала 2 июня.
На момент 07:07 мск криптовалюта торговалась на отметке $12 001. До этого стоимость доходила до $12 010.
Биткоин попал под запрет и рекордно подорожал. Каким будет курс и где сейчас можно держать криптуЗа последние пару дней курс биткоина сначала подскочил до десяти тысяч долларов, а затем достиг 11,4 тысячи долларов. При этом в России запретили расплачиваться криптовалютой. Что делать тем, у кого остались биткоины, и как можно легально их использовать — в материале Лайфа.
Добавим, что своей наивысшей стоимости — $20 тысяч — криптовалюта достигала в декабре 2017 года.