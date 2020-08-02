Курс биткоина достиг рекордной отметки впервые с августа 2019 года

Биткоин попал под запрет и рекордно подорожал. Каким будет курс и где сейчас можно держать крипту За последние пару дней курс биткоина сначала подскочил до десяти тысяч долларов, а затем достиг 11,4 тысячи долларов. При этом в России запретили расплачиваться криптовалютой. Что делать тем, у кого остались биткоины, и как можно легально их использовать — в материале Лайфа.