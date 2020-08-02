Облачно и небольшой дождь. Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 августа

В российской столице в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на понедельник она может опуститься до плюс девяти градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм рт. ст.