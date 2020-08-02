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Облачно и небольшой дождь. Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 августа

В ночь на понедельник температура может упасть до девяти градусов со знаком плюс.

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В российской столице в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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По его словам, во многих субъектах РФ ожидается сильный дождь, гроза и град.

В ночь на понедельник она может опуститься до плюс девяти градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 16–21 градуса тепла, а в ночное время столбики термометров опустятся всего до шести градусов выше нуля.

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Это произойдёт уже в середине предстоящей недели.

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