Облачно и небольшой дождь. Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 августа

В российской столице в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 19–21 градуса выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
Вильфанд рассказал, в каких регионах России резко ухудшится погода 2 августаПо его словам, во многих субъектах РФ ожидается сильный дождь, гроза и град.
В ночь на понедельник она может опуститься до плюс девяти градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм рт. ст.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 16–21 градуса тепла, а в ночное время столбики термометров опустятся всего до шести градусов выше нуля.