На Сахалине сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков

Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России благополучно завершили операцию по спасению экипажа рыболовного кунгаса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что вечером 1 августа поступило сообщение о том, что в Охотском море к северу от села Рейдово (Курильский район) на расстоянии около четырёх километров от берега сломался двигатель у рыболовного судна. Из-за потери хода его начало уносить в открытое море.

Спасатели отправились на поиски кунгаса, его удалось обнаружить благодаря средствам связи и световой сигнализации, установленной на судне. Рыбаков нашли в бухте Парусной. После этого сотрудники МЧС отбуксировали катер на берег.