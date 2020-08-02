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На Сахалине сотрудники МЧС спасли семерых рыбаков

Никому из них не потребовалась медицинская помощь.

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Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области

Сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России благополучно завершили операцию по спасению экипажа рыболовного кунгаса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Уточняется, что вечером 1 августа поступило сообщение о том, что в Охотском море к северу от села Рейдово (Курильский район) на расстоянии около четырёх километров от берега сломался двигатель у рыболовного судна. Из-за потери хода его начало уносить в открытое море.

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От медицинской помощи молодые люди отказались.

Спасатели отправились на поиски кунгаса, его удалось обнаружить благодаря средствам связи и световой сигнализации, установленной на судне. Рыбаков нашли в бухте Парусной. После этого сотрудники МЧС отбуксировали катер на берег.

Все семь человек, находившиеся на борту кунгаса, были доставлены в село Рейдово. Медицинская помощь спасённым рыбакам не потребовалась.

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