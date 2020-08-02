Врач назвал потенциальную опасность использования "школьных" санитайзеров

С нового учебного года использование санитайзеров и антисептиков станет нормой для российских школ. Такое требование было введено для борьбы с коронавирусной инфекции. Иммунолог-аллерголог, педиатр Андрей Продеус в интервью радио Sputnik заявил, что главной опасностью использования таких средств является то, что ученикам придётся достаточно часто их использовать, а это может привести к высушиванию кожи рук.

Однако, как отметил специалист, пока неизвестно, насколько это опасно для школьников, потому что соответствующих исследований по данному вопросу ещё не было.

– Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. Никогда такой задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются. Есть те, которые имеют некоторые смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, но это никогда не было в центре внимания, поэтому специальных параллельных исследований брендов, с точки зрения чувствительной кожи, не проводили, – подчеркнул Продеус.

Врач добавил, что из-за нехватки информации о влиянии антисептиков и санитайзеров на кожу учеников, экспертам приходится давать те же советы, что и взрослым.

– У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров. Кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному, – поведал специалист.