Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Врач назвал потенциальную опасность использования "школьных" санитайзеров

По мнению специалиста, средства защиты необходимы только после контакта с потенциально опасной поверхностью.

18
Post cover

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

С нового учебного года использование санитайзеров и антисептиков станет нормой для российских школ. Такое требование было введено для борьбы с коронавирусной инфекции. Иммунолог-аллерголог, педиатр Андрей Продеус в интервью радио Sputnik заявил, что главной опасностью использования таких средств является то, что ученикам придётся достаточно часто их использовать, а это может привести к высушиванию кожи рук.

Однако, как отметил специалист, пока неизвестно, насколько это опасно для школьников, потому что соответствующих исследований по данному вопросу ещё не было.

Пара начала продавать санитайзеры 3 месяца назад, и сейчас они заработали уже 266 млн рублей

В начале марта этого года супруги из Британии решили запустить своё дело. Спустя всего три месяца они не только ведут многомиллионный бизнес, но и занимаются благотворительностью.

Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. Никогда такой задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются. Есть те, которые имеют некоторые смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, но это никогда не было в центре внимания, поэтому специальных параллельных исследований брендов, с точки зрения чувствительной кожи, не проводили, – подчеркнул Продеус.

Врач добавил, что из-за нехватки информации о влиянии антисептиков и санитайзеров на кожу учеников, экспертам приходится давать те же советы, что и взрослым.

У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров. Кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному, – поведал специалист.

Мишустин: Решение о формате работы школ будет приниматься в конце августа

Премьер-министр РФ отметил, что в каждом конкретном субъекте будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация.

Продеус порекомендовал не использовать часто средства защиты, а только после контакта с потенциально опасной поверхностью, вроде дверной ручки.

Выбор редакции

Loading...