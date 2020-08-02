В США в зоопарке усыпили пару престарелых неразлучных львов, которые были вместе с 2014 года

В зоопарке Лос-Анджелеса усыпили пару африканских львов, которые около шести лет прожили вместе. Об этом сообщили на сайте зоопарка.

Отмечается, что самец Хьюберт родился в Чикаго, а его избранница Калиса — в Сиэтле. Впервые они встретились в 2014 году и с тех пор были неразлучны.

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С возрастом у хищников начали появляться проблемы со здоровьем, паре требовалось всё больше внимания со стороны ветеринаров, однако они всегда оставались вместе. В итоге из-за болезней руководство зоопарка решило усыпить львов в возрасте 21 года.

— Я должна поблагодарить наш персонал по уходу за животными и ветеринаров за заботу, которую они оказали этой паре, — заявила гендиректор зоопарка в Лос-Анджелесе Дениз Верре.