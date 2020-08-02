Переговоры о покупке Microsoft американского подразделения TikTok приостановлены

Корпорация Microsoft приостановила переговоры по покупке американского подразделения социальной сети TikTok у китайской компании ByteDance. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

По их данным, причиной такого решения стало негативное отношение к сделке со стороны президента Америки Дональда Трампа. При этом, как утверждает издание, переговоры могут возобновиться после того, как в администрации главы государства сообщат о своей позиции по данному вопросу. Отмечается, что в последние недели в Белом доме давали понять, что хотят, чтобы американское подразделение TikTok перешло под контроль именно компании Microsoft.

Ранее портал Axios сообщал, что сделка между Microsoft и ByteDance "находится на столе" у американского лидера. В свою очередь, агентство Reuters утверждает, что китайская компания не против отказаться от доли в американском подразделении TikTok. По информации его источников, Microsoft после заключения сделки отвечала бы за защиту данных пользователей соцсети в Штатах. Однако также была информация, что ByteDance пыталась добиться сохранения миноритарной доли в приложении, однако Белый дом не согласился с такими условиями.