"Индийский Доктор Смерть", скормивший крокодилам более 100 водителей, сбежал во время тюремного "отпуска"

В Индии тюремные власти предоставили краткосрочный "отпуск" осуждённому на пожизненный срок доктору, и он сбежал. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что 62-летний мужчина был признан виновным в убийстве более 100 водителей такси и грузовиков. Преступник вызывал машины, а потом расправлялся с водителями транспортных средств. После этого он выкидывал тела погибших в канал с крокодилами, чтобы скрыть следы преступления. После этого он продавал авто своих жертв.
Злоумышленника приговорили в 2004 году к пожизненному заключению. В СМИ его прозвали Доктор Смерть. В январе этого года мужчину за хорошее поведение выпустили из тюрьмы, чтобы он провёл небольшой "отпуск", однако преступник, оказавшись на свободе, решил переехать в другой штат и скрыться от местных правоохранителей.
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Сообщается, что его удалось задержать спустя шесть месяцев. В конце июля стражи порядка вернули осуждённого обратно в тюрьму. По словам мужчины, он уехал в другой город, чтобы начать новую жизнь.