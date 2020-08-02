Турецкие отели не будут повышать цены на отдых в 2020 году, несмотря на коронавирус

Отели Турции не станут поднимать цены на отдых для прибывающих туристов, так как контракты были заключены ещё в прошлом году. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

— Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов, — заявил Чорабатыр.