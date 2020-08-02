Турецкие отели не будут повышать цены на отдых в 2020 году, несмотря на коронавирус

Отели Турции не станут поднимать цены на отдых для прибывающих туристов, так как контракты были заключены ещё в прошлом году. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
Стало известно, сколько россиян готовы полететь в Турцию в августеА вот в Танзанию и Великобританию, как утверждают эксперты, осмеливаются ехать лишь единицы.
— Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов, — заявил Чорабатыр.
Сохраните и летите. Правила въезда в Танзанию, Турцию и Великобританию в пандемиюСтали известны требования стран, в которые российским туристам можно лететь отдыхать.
При этом в республике пока не дают каких-либо прогнозов относительно числа туристов из РФ. По словам Чорабатыра, власти страны оказывают поддержку всем пострадавшим от пандемии секторам экономики, в том числе и гостиничному бизнесу.