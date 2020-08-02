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Турецкие отели не будут повышать цены на отдых в 2020 году, несмотря на коронавирус

При этом в республике пока не дают каких-либо прогнозов относительно числа туристов из РФ.

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Фото © Pixabay

Отели Турции не станут поднимать цены на отдых для прибывающих туристов, так как контракты были заключены ещё в прошлом году. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Стало известно, сколько россиян готовы полететь в Турцию в августе

А вот в Танзанию и Великобританию, как утверждают эксперты, осмеливаются ехать лишь единицы.

Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса. Некоторые отели даже идут на снижение цен ради привлечения клиентов, — заявил Чорабатыр.

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Стали известны требования стран, в которые российским туристам можно лететь отдыхать.

При этом в республике пока не дают каких-либо прогнозов относительно числа туристов из РФ. По словам Чорабатыра, власти страны оказывают поддержку всем пострадавшим от пандемии секторам экономики, в том числе и гостиничному бизнесу.

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