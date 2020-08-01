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СМИ: У Трампа нет стратегии в отношениях с Россией

Как утверждает экс-сотрудник администрации президента США, глава государства "не хочет, чтобы РФ с ним грубо обращалась".

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет стратегического подхода в отношении России. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Белого дома.

Он поведал, что действующий американский лидер "не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась". По версии экс-сотрудника администрации президента, лица, утверждающие, что у Трампа есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, "думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США" и осведомлён об истории американо-российских отношений.

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Главе Белого дома пришёлся не по нраву факт того, что стоимость активов ряда олигархов значительно увеличилась.

Между тем, как утверждает источник, президент Америки "подрывает [внешнюю] политику США" и не проводит "последовательную [внешнюю] политику" по отношению к России.

Кроме того, в статье американской газеты говорится, что "разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве".

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В случае заключения этого соглашения деятельность приложения на территории США будет под контролем техногиганта.

Согласно данным недавнего опроса, который провела телекомпания ABC совместно с исследовательской службой Ipsos, около 63% жителей Штатов не одобряют политику нынешнего главы государства в отношении России. При этом примерно 36% опрошенных положительно оценили подход Трампа к РФ.

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