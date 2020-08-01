СМИ: У Трампа нет стратегии в отношениях с Россией

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет стратегического подхода в отношении России. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Белого дома.
Он поведал, что действующий американский лидер "не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась". По версии экс-сотрудника администрации президента, лица, утверждающие, что у Трампа есть стратегический подход к ведению дел с Москвой, "думают о политическом деятеле, который заботится о внешней политике США" и осведомлён об истории американо-российских отношений.
Трамп потребовал срочных изменений, чтобы сократить разницу между доходами миллиардеров и простых американцевГлаве Белого дома пришёлся не по нраву факт того, что стоимость активов ряда олигархов значительно увеличилась.
Между тем, как утверждает источник, президент Америки "подрывает [внешнюю] политику США" и не проводит "последовательную [внешнюю] политику" по отношению к России.
Кроме того, в статье американской газеты говорится, что "разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве".
СМИ: Трамп изучает сделку о покупке подразделения TikTok корпорацией MicrosoftВ случае заключения этого соглашения деятельность приложения на территории США будет под контролем техногиганта.
Согласно данным недавнего опроса, который провела телекомпания ABC совместно с исследовательской службой Ipsos, около 63% жителей Штатов не одобряют политику нынешнего главы государства в отношении России. При этом примерно 36% опрошенных положительно оценили подход Трампа к РФ.