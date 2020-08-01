Трамп потребовал срочных изменений, чтобы сократить разницу между доходами миллиардеров и простых американцев

Президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" заявил о необходимости изменений, которые могли бы уменьшить разницу между доходами миллиардеров и простых американцев.
Главе Белого дома пришёлся не по нраву факт того, что стоимость активов ряда олигархов значительно увеличилась во время пандемии коронавируса, в момент, когда 40 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.
— Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время! — уточнил Трамп.
Всё выше и выше. Илон Маск вошёл в пятёрку самых богатых людей мира по версии ForbesЗа прошлые сутки его доход увеличился примерно на пять миллиардов долларов.
Отметим, что за время пандемии некоторые американские миллиардеры сумели значительно увеличить своё состояние. В их число вошли основатель Amazon Джефф Безос и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.