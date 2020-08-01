Трамп потребовал срочных изменений, чтобы сократить разницу между доходами миллиардеров и простых американцев

Президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" заявил о необходимости изменений, которые могли бы уменьшить разницу между доходами миллиардеров и простых американцев.

Главе Белого дома пришёлся не по нраву факт того, что стоимость активов ряда олигархов значительно увеличилась во время пандемии коронавируса, в момент, когда 40 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.

— Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время! — уточнил Трамп.