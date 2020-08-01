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Трамп потребовал срочных изменений, чтобы сократить разницу между доходами миллиардеров и простых американцев

Главе Белого дома пришёлся не по нраву факт того, что стоимость активов ряда олигархов значительно увеличилась.

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Фото © EPA / YURI GRIPAS / POOL

Президент США Дональд Трамп в своём "твиттере" заявил о необходимости изменений, которые могли бы уменьшить разницу между доходами миллиардеров и простых американцев.

Главе Белого дома пришёлся не по нраву факт того, что стоимость активов ряда олигархов значительно увеличилась во время пандемии коронавируса, в момент, когда 40 млн американцев подали заявки на пособие по безработице.

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По оценке аналитиков, годовое снижение составит 34,7%.

Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время! — уточнил Трамп.

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За прошлые сутки его доход увеличился примерно на пять миллиардов долларов.

Отметим, что за время пандемии некоторые американские миллиардеры сумели значительно увеличить своё состояние. В их число вошли основатель Amazon Джефф Безос и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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