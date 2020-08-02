Бывший командующий ВДВ рассказал, что помогло повысить уровень подготовки десантников

По его словам, сейчас в Воздушно-десантных войсках по призыву служит только 30% военных.

Увеличение числа контрактных военнослужащих помогло повысить уровень мастерства всех категорий военных, прежде всего взводного (ротного) звена. Об этом заявил экс-командующий ВДВ и председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов, передают "Известия".

— Как правило, это люди с неоконченным высшим либо со средним специальным образованием, а также имеющие дополнительную военно-учётную специальность, — заметил Шаманов.

По его словам, в данный момент в Воздушно-десантных войсках по призыву служит только 30% военных.

— Условно говоря, на двух контрактников приходится один призывник. А, как известно, для решения боевых задач, для решения задач за пределами государства… можно привлекать только военнослужащих по контракту, — подчеркнул экс-командующий ВДВ.

Ранее Шаманов заявлял, что всем тем, кто попробует обидеть РФ, предстоит иметь дело с российскими десантниками.