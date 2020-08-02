Бывший командующий ВДВ рассказал, что помогло повысить уровень подготовки десантников
По его словам, сейчас в Воздушно-десантных войсках по призыву служит только 30% военных.
Увеличение числа контрактных военнослужащих помогло повысить уровень мастерства всех категорий военных, прежде всего взводного (ротного) звена. Об этом заявил экс-командующий ВДВ и председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов, передают "Известия".
— Как правило, это люди с неоконченным высшим либо со средним специальным образованием, а также имеющие дополнительную военно-учётную специальность, — заметил Шаманов.
По его словам, в данный момент в Воздушно-десантных войсках по призыву служит только 30% военных.
— Условно говоря, на двух контрактников приходится один призывник. А, как известно, для решения боевых задач, для решения задач за пределами государства… можно привлекать только военнослужащих по контракту, — подчеркнул экс-командующий ВДВ.
Ранее Шаманов заявлял, что всем тем, кто попробует обидеть РФ, предстоит иметь дело с российскими десантниками.
Напомним, 2 августа в России традиционно отмечается День ВДВ. В этом году Воздушно-десантным войскам исполняется 90 лет.
Фото © ТАСС / Рюмин Александр