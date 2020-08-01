Прогонявшего нагайкой отдыхающих с пляжа охранника уволили

Охранника санатория в крымском Форосе, который с помощью нагайки прогонял отдыхающих с пляжа, уволили после внепланового совещания сотрудников заведения. Об этом говорится в сообщении учреждения в "Инстаграме".
— В связи с высоким общественным резонансом по поводу инцидента, произошедшего 31 июля 2020 г. на лечебной карте пляжа санатория "Форос", сообщаем, что анализ ситуации переведён в правовое поле. Виновные будут установлены в определённом законодательством порядке. <...> С участником конфликта договор расторгнут, — говорится в сообщении.
Руководство заведения, где работал мужчина, изучит все имеющиеся по данному вопросу материалы. При этом охрана общественного порядка на территории санатория осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии с казачьим обществом.
В Крыму охранник нагайкой прогнал отдыхающих с пляжа — видеоМужчина объяснил своё поведение тем, что побережье находится в собственности санатория.
Подробности скандальной истории стали известны 1 августа. Пострадавшими оказались блогерша, её муж, мать и четырёхлетний сын. Сначала они пришли на огороженный пляж, откуда их попросили уйти. Выполнив это, они оказались на ещё одном пляже, который принадлежит санаторию. Там находилось две семьи. После того как девушка вместе с семьёй пошла в воду, на берегу появился охранник, который и прогнал их с предыдущего пляжа. Девушка рассказала, что он строгим голосом приказал им выйти из воды и выбросил вещи в воду.