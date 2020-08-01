Прогонявшего нагайкой отдыхающих с пляжа охранника уволили

Охранника санатория в крымском Форосе, который с помощью нагайки прогонял отдыхающих с пляжа, уволили после внепланового совещания сотрудников заведения. Об этом говорится в сообщении учреждения в "Инстаграме".

— В связи с высоким общественным резонансом по поводу инцидента, произошедшего 31 июля 2020 г. на лечебной карте пляжа санатория "Форос", сообщаем, что анализ ситуации переведён в правовое поле. Виновные будут установлены в определённом законодательством порядке. <...> С участником конфликта договор расторгнут, — говорится в сообщении.

Руководство заведения, где работал мужчина, изучит все имеющиеся по данному вопросу материалы. При этом охрана общественного порядка на территории санатория осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии с казачьим обществом.