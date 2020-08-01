Вильфанд рассказал, в каких регионах России резко ухудшится погода 2 августа

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Синоптик отметил, что на некоторые субъекты РФ в воскресенье надвигаются неблагоприятные и опасные явления. В частности, специалист предупредил, что в Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будет сильный дождь, гроза и град.
— По расчётам, высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный. Кроме того, ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15–20 м/с, а в Крыму — до 25 м/с. Это опасное явление, конечно, — подчеркнул Вильфанд.
Уже в августе. В Гидрометцентре назвали регион с первыми заморозкамиНочью там похолодает до минус одного градуса.
Кроме того, метеоролог отметил, что неблагоприятная погода ожидается и в Челябинской области, где также прогнозируется гроза, сильный дождь, град, а порывы ветра могут достигать 25–27 м/с.
Вильфанд поведал, что погода сильно ухудшится и в Приволжье, Ставропольском крае и на Северном Кавказе. Там ожидается выпадение большого количества осадков, а также шквалистый ветер.