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Вильфанд рассказал, в каких регионах России резко ухудшится погода 2 августа

По его словам, во многих субъектах РФ ожидается сильный дождь, гроза и град.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов России ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Синоптик отметил, что на некоторые субъекты РФ в воскресенье надвигаются неблагоприятные и опасные явления. В частности, специалист предупредил, что в Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будет сильный дождь, гроза и град.

По расчётам, высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный. Кроме того, ожидается усиление ветра в Краснодарском крае до 15–20 м/с, а в Крыму — до 25 м/с. Это опасное явление, конечно, — подчеркнул Вильфанд.

Уже в августе. В Гидрометцентре назвали регион с первыми заморозками

Ночью там похолодает до минус одного градуса.

Кроме того, метеоролог отметил, что неблагоприятная погода ожидается и в Челябинской области, где также прогнозируется гроза, сильный дождь, град, а порывы ветра могут достигать 25–27 м/с.

Вильфанд поведал, что погода сильно ухудшится и в Приволжье, Ставропольском крае и на Северном Кавказе. Там ожидается выпадение большого количества осадков, а также шквалистый ветер.

Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России

При этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле.

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