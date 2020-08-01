Адвокат жены Энди Картрайта заявила, что мать не помогала дочери расчленить тело рэпера

Мать супруги погибшего рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) не помогала дочери пилить его тело. Об этом сообщила адвокат Марины Кохал Ирина Скурту в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, правозащитница прокомментировала "техничность" расчленения музыканта его женой.

— Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются, — подчеркнула Скурту.

Адвокат также добавила, что Кохал не стирала органы Картрайта, а только его одежду. По словам Скурту, Кохал призналась, что сейчас бы она так не поступила со своим мужем. Адвокат заметила, что мотивом её подзащитной было желание "сохранить светлую память о муже". По этой же причине Кохал хотела уничтожить отпечатки пальцев рэпера.

Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.