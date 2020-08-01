Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Адвокат жены Энди Картрайта заявила, что мать не помогала дочери расчленить тело рэпера

По словам правозащитницы, супруга музыканта призналась, что сейчас бы она так не поступила.

107

Фото © VK / Энди Картрайт

Мать супруги погибшего рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) не помогала дочери пилить его тело. Об этом сообщила адвокат Марины Кохал Ирина Скурту в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, правозащитница прокомментировала "техничность" расчленения музыканта его женой.

Ничего техничного нет, проведено по суставам. Особые навыки не требуются, — подчеркнула Скурту.

Энди Картрайт мог стать жертвой ритуального обряда жены

Такую версию выдвинул друг погибшего музыканта.

Адвокат также добавила, что Кохал не стирала органы Картрайта, а только его одежду. По словам Скурту, Кохал призналась, что сейчас бы она так не поступила со своим мужем. Адвокат заметила, что мотивом её подзащитной было желание "сохранить светлую память о муже". По этой же причине Кохал хотела уничтожить отпечатки пальцев рэпера.

Напомним, расчленённое тело рэпера и участника Versus Battle Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в квартире в Петербурге. Изначально супруга 30-летнего музыканта заявила, что он умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. На допросе Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня, а позже ей стало плохо. По предварительным данным, ей помогала мать.

"Тишина была". Соседи рассказали Лайфу о семье жены-расчленительницы Энди Картрайта

Отец задержанной дверь журналисту открывать не стал.

Как выяснил Лайф, экспресс-тест на наркотики не показал в организме расчленённого музыканта запрещённых веществ. 31 июля Марину Кохал задержали и предъявили обвинение в убийстве Картрайта.

Выбор редакции

Loading...