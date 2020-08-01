Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Путь домой, по расчётам, займёт около 19 часов, а сам борт приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

19

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находятся астронавты Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Прямую трансляцию в "Ютубе" ведёт НАСА.

Экипаж Crew Dragon вернётся на Землю 2 августа

Американский астронавт, прибывший на МКС с Байконура, ещё проведёт на станции какое-то время.

Путь домой займёт около 19 часов. Борт приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

"Браво!" Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой Crew Dragon c МКС

Пилотируемый корабль Илона Маска с двумя астронавтами на борту более часа назад прибыл на орбиту.

Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.

Выбор редакции

Loading...