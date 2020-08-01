Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами отстыковался от МКС и возвращается на Землю

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находятся астронавты Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, отстыковался от МКС и направился в сторону Земли. Прямую трансляцию в "Ютубе" ведёт НАСА.
Экипаж Crew Dragon вернётся на Землю 2 августаАмериканский астронавт, прибывший на МКС с Байконура, ещё проведёт на станции какое-то время.
Путь домой займёт около 19 часов. Борт приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.
"Браво!" Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой Crew Dragon c МКСПилотируемый корабль Илона Маска с двумя астронавтами на борту более часа назад прибыл на орбиту.
Напомним, запуск пилотируемого корабля Crew Dragon частной компании SpaceX с астронавтами на борту произошёл 30 мая 2020 года. Ракета Falcon 9 вывела Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена на орбиту Земли. Спустя 19 часов американский корабль успешно пристыковался к МКС.