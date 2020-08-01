Стало известно, сколько россиян готовы полететь в Турцию в августе

В августе на турецкие курорты отправятся отдыхать 7,4% россиян. Около 7% ещё не определились, а почти 80% вовсе не собираются в республику. Как сообщили в OneTwoTrip, в период с 24 по 29 июля количество бронирований билетов возросло почти в десять раз по сравнению с неделей ранее.

Приобрести билеты в Великобританию готовы только 6% респондентов, 5% опрошенных ещё сомневаются, а 14,5% заявили, что если и отправятся в эту страну, то не летом. 74% россиян точно не собираются в Британию. При этом за последнюю неделю число бронирований билетов в Соединённое Королевство выросло в полтора раза, передаёт RT.

В Танзанию готовы поехать только 11,5% россиян. А 17% опрошенных считают идею отправиться на отдых на Занзибар слишком экзотичной. 67% участников опроса точно не полетят в Африку.

— Это подтверждает и статистика бронирований OneTwoTrip: покупки билетов в эту страну носят единичный характер. Возможно, многих отпугивает цена: билет до Танзании и обратно стоит в среднем 56 600 рублей, — отметили в компании.