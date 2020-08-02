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Фёдор Емельяненко рассказал, когда может состояться его следующий бой

Последний Император также сообщил о планах провести поединок в Москве.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко заявил, что его следующий бой — это вопрос времени. Об этом он рассказал в беседе с Сергеем Лодыгой на его канале в "Ютубе".

Спортсмен отметил, что ближайший его поединок пока находится "в подвешенном состоянии", потому что бойцовская организация Bellator ждёт, когда зрителям будет разрешено находиться на трибунах.

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В минувшие выходные популярный российский боец Александр Емельяненко (28-8-1) потерпел первое поражение за шесть с половиной лет. Что же будет дальше?

Мои ребята будут биться в ближайшее время, но при пустых трибунах. А мне придётся дождаться, когда разрешат посещать арены. Когда это будет, пока не знаю, — отметил Емельяненко.

Однако он добавил, что его выход в октагон, возможно, состоится в конце этого года. Боец также поведал, что по контракту у него ещё два боя. Кроме того, Емельяненко сообщил о планах провести поединок в Москве.

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Накануне он неожиданно проиграл Магомеду Исмаилову.

Напомним, Последний Император провёл за свою карьеру 45 боёв, в 39 из которых одержал победу. Последний поединок Емельяненко состоялся в декабре 2019 года, в нём российский боец в первом раунде нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Куинтона Джексона.

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