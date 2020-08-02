В Гидрометцентре пообещали возвращение "настоящего лета" в европейскую часть России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что уже на следующей неделе в европейскую часть страны вернётся "настоящее лето". Об этом сообщает ТАСС.
По данным метеоролога, уже к середине недели температура воздуха превысит норму на несколько градусов.
Вильфанд рассказал, в каких регионах России резко ухудшится погода 2 августаПо его словам, во многих субъектах РФ ожидается сильный дождь, гроза и град.
— Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на один-два градуса, а в четверг уже на три градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья на один-два градуса ниже нормы. Но это всё равно замечательная погода. Настоящая летняя погода придёт, — рассказал Вильфанд.
Кроме того, синоптик отметил, что в столице со среды и до конца рабочей недели температура на улице будет примерно 25–30 градусов. А уже с понедельника, 3 августа, в Москве будет солнечно и ожидается меньше осадков.