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В Гидрометцентре пообещали возвращение "настоящего лета" в европейскую часть России

Это произойдёт уже в середине предстоящей недели.

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Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что уже на следующей неделе в европейскую часть страны вернётся "настоящее лето". Об этом сообщает ТАСС.

По данным метеоролога, уже к середине недели температура воздуха превысит норму на несколько градусов.

Вильфанд рассказал, в каких регионах России резко ухудшится погода 2 августа

По его словам, во многих субъектах РФ ожидается сильный дождь, гроза и град.

Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на один-два градуса, а в четверг уже на три градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья на один-два градуса ниже нормы. Но это всё равно замечательная погода. Настоящая летняя погода придёт, — рассказал Вильфанд.

Кроме того, синоптик отметил, что в столице со среды и до конца рабочей недели температура на улице будет примерно 25–30 градусов. А уже с понедельника, 3 августа, в Москве будет солнечно и ожидается меньше осадков.

Вильфанд призвал "не хоронить лето" и рассказал о "красном" августе на половине территории России

При этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет "нервной", как и в июле.

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