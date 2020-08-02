В Гидрометцентре пообещали возвращение "настоящего лета" в европейскую часть России

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что уже на следующей неделе в европейскую часть страны вернётся "настоящее лето". Об этом сообщает ТАСС.

По данным метеоролога, уже к середине недели температура воздуха превысит норму на несколько градусов.

— Тепло возвращается. Со среды температура будет выше нормы на один-два градуса, а в четверг уже на три градуса выше нормы. Это касается почти всей европейской территории страны. Только в Астраханской и Волгоградской областях, на востоке Ставрополья на один-два градуса ниже нормы. Но это всё равно замечательная погода. Настоящая летняя погода придёт, — рассказал Вильфанд.