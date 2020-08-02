Эксперт рассказал, как одним действием продлить жизнь смартфона

Как выбрать смартфон с лучшей камерой. 5 параметров, на которые стоит обратить внимание Камера — та часть смартфона, к которой приковано больше всего внимания. Также здесь максимально много пространства для экспериментов, поэтому у брендов они получаются максимально разными. Отсюда возникает путаница. Лайф разобрался, какой должна быть камера флагманского смартфона.