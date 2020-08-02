Эксперт рассказал, как одним действием продлить жизнь смартфона

Продлить жизнь и работу смартфона поможет простое правило, согласно которому класть его стоит экраном вниз. Таким секретом с агентством "Прайм" поделился доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
— Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе, — отметил Тимофеев.
Как выбрать смартфон с лучшей камерой. 5 параметров, на которые стоит обратить вниманиеКамера — та часть смартфона, к которой приковано больше всего внимания. Также здесь максимально много пространства для экспериментов, поэтому у брендов они получаются максимально разными. Отсюда возникает путаница. Лайф разобрался, какой должна быть камера флагманского смартфона.
Он также обратил внимание на то, что многие при покупке смартфона приобретают защитное стекло или плёнку, что тоже способно увеличить жизнь устройства.